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Київ скасовує паперові квитки в транспорті: як заплатити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 лип, 2021 08:19
Пропонуємо до обговорення:
Із 14 липня остаточно вийдуть з обігу талони на проїзд, що можна було придбати у кондукторів.
Дивися повний текст Київ скасовує паперові квитки в транспорті: як заплатити за проїзд
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Додано: Вів 06 лип, 2021 08:19
Киев отменяет бумажные билеты - или купить QR-билет (в лоб или по лбу)
Кто то спалит алгоритм и народ будет кататься нашару
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p_a_l
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Додано: Вів 06 лип, 2021 09:14
p_a_l написав:
Киев отменяет бумажные билеты - или купить QR-билет (в лоб или по лбу)
Кто то спалит алгоритм и народ будет кататься нашару
Что-то в тех же театрах/кинотеатрах никто еще ничего не "спалил"
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_hunter
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Додано: Вів 06 лип, 2021 10:27
_hunter написав: p_a_l написав:
Киев отменяет бумажные билеты - или купить QR-билет (в лоб или по лбу)
Кто то спалит алгоритм и народ будет кататься нашару
Что-то в тех же театрах/кинотеатрах никто еще ничего не "спалил"
А смысл палить в кинотеатрах?
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p_a_l
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Додано: Вів 06 лип, 2021 10:44
p_a_l написав: _hunter написав: p_a_l написав:
Киев отменяет бумажные билеты - или купить QR-билет (в лоб или по лбу)
Кто то спалит алгоритм и народ будет кататься нашару
Что-то в тех же театрах/кинотеатрах никто еще ничего не "спалил"
А смысл палить в кинотеатрах?
Ровно тот же: "кататься нашару"
Ну, ОК -- театры/кинотеатры не подходят -- самолеты/поезда как?
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_hunter
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