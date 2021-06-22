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Київ скасовує паперові квитки
в транспорті: як заплатити...

Київ скасовує паперові квитки в транспорті: як заплатити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 08:19

Київ скасовує паперові квитки в транспорті: як заплатити...

Пропонуємо до обговорення:
Із 14 липня остаточно вийдуть з обігу талони на проїзд, що можна було придбати у кондукторів.

Дивися повний текст Київ скасовує паперові квитки в транспорті: як заплатити за проїзд.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 08:19

Киев отменяет бумажные билеты - или купить QR-билет (в лоб или по лбу)

Кто то спалит алгоритм и народ будет кататься нашару
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 09:14

  p_a_l написав:Киев отменяет бумажные билеты - или купить QR-билет (в лоб или по лбу)

Кто то спалит алгоритм и народ будет кататься нашару

Что-то в тех же театрах/кинотеатрах никто еще ничего не "спалил" :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 10:27

  _hunter написав:
  p_a_l написав:Киев отменяет бумажные билеты - или купить QR-билет (в лоб или по лбу)

Кто то спалит алгоритм и народ будет кататься нашару

Что-то в тех же театрах/кинотеатрах никто еще ничего не "спалил" :lol:

А смысл палить в кинотеатрах?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 10:44

  p_a_l написав:
  _hunter написав:
  p_a_l написав:Киев отменяет бумажные билеты - или купить QR-билет (в лоб или по лбу)

Кто то спалит алгоритм и народ будет кататься нашару

Что-то в тех же театрах/кинотеатрах никто еще ничего не "спалил" :lol:

А смысл палить в кинотеатрах?

Ровно тот же: "кататься нашару" :lol:
Ну, ОК -- театры/кинотеатры не подходят -- самолеты/поезда как? :lol:
_hunter
 
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