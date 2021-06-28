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Київ скасовує паперові квитки в транспорті: як заплатити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 лип, 2021 08:19
Пропонуємо до обговорення:
Із 14 липня остаточно вийдуть з обігу талони на проїзд, що можна було придбати у кондукторів.
Дивися повний текст Київ скасовує паперові квитки в транспорті: як заплатити за проїзд
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Додано: Вів 06 лип, 2021 08:19
Киев отменяет бумажные билеты - или купить QR-билет (в лоб или по лбу)
Кто то спалит алгоритм и народ будет кататься нашару
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p_a_l
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Додано: Вів 06 лип, 2021 09:14
p_a_l написав:
Киев отменяет бумажные билеты - или купить QR-билет (в лоб или по лбу)
Кто то спалит алгоритм и народ будет кататься нашару
Что-то в тех же театрах/кинотеатрах никто еще ничего не "спалил"
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_hunter
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Додано: Вів 06 лип, 2021 10:27
_hunter написав: p_a_l написав:
Киев отменяет бумажные билеты - или купить QR-билет (в лоб или по лбу)
Кто то спалит алгоритм и народ будет кататься нашару
Что-то в тех же театрах/кинотеатрах никто еще ничего не "спалил"
А смысл палить в кинотеатрах?
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p_a_l
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Додано: Вів 06 лип, 2021 10:44
p_a_l написав: _hunter написав: p_a_l написав:
Киев отменяет бумажные билеты - или купить QR-билет (в лоб или по лбу)
Кто то спалит алгоритм и народ будет кататься нашару
Что-то в тех же театрах/кинотеатрах никто еще ничего не "спалил"
А смысл палить в кинотеатрах?
Ровно тот же: "кататься нашару"
Ну, ОК -- театры/кинотеатры не подходят -- самолеты/поезда как?
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_hunter
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Додано: Вів 06 лип, 2021 13:58
Осталось только на законодательном уровне обязать иметь телефон, т.к. иначе нарушаются права людей, которые не используют телефон
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petrenko_olvas
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Додано: Вів 06 лип, 2021 14:01
T-кіосках;
Автор приговаривается к двум годам расстрела за надругательство над языком.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Вів 06 лип, 2021 14:03
А, как сейчас модно говорить, простой гость столицы как именно может купить билет если у него при себе наличные и нет мобильного телефона или мобильный телефон это Нокиа 3110?
И тот же вопрос еси у просто гостя столицы карта Скайбанка или банка Креди Агриколь - тоесть с магнитной полосой без чипа и тем более без безконтактной оплаты?
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Вів 06 лип, 2021 14:05
petrenko_olvas написав:
Осталось только на законодательном уровне обязать иметь телефон
, т.к. иначе нарушаются права людей, которые не используют телефон
Нафига???
Щоб скористатись громадським транспортом, можна придбати транспортну картку або ж купити QR-квиток у:
- T-кіосках;
- терміналах самообслуговування е-квитка;
- терміналах Easy Pay;
- на станціях Київського метрополітену;
- у застосунку Київ Цифровий.
Только для одного варианта из 6-ти! необходим смартфон...
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_hunter
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Додано: Вів 06 лип, 2021 14:06
_hunter написав:
Только для одного варианта из 6-ти! необходим смартфон...
А билет купленный в ИзиПей куда грузить?
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