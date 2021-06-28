Київ скасовує паперові квитки в транспорті: як заплатити...
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vitaliy_berdinskikh написав:А, как сейчас модно говорить, простой гость столицы как именно может купить билет если у него при себе наличные и нет мобильного телефона или мобильный телефон это Нокиа 3110? И тот же вопрос еси у просто гостя столицы карта Скайбанка или банка Креди Агриколь - тоесть с магнитной полосой без чипа и тем более без безконтактной оплаты?
Куча вариантов на выбор
В терминалах самообслуживания Ibox, EasyPay и 2click. Узнать адрес ближайшего терминала можно на сайтах компаний.
На станциях метро «Академгородок», «Берестейская», «Шулявская», «Вокзальная», «Университет», «Театральная», «Крещатик», «Арсенальная», «Днипро», «Гидропарк», «Дарница», «Лесная», «Героев Днепра», «Почайная», «Майдан Незалежности», «Льва Толстого», «Палац Украина», «Лыбедская», «Голосеевская», «Васильковская», «Сырец», «Золотые Ворота», «Кловская», «Славутич», «Осокорки», «Харьковская», «Вырлица» и «Красный хутор». Приобрести распечатанный QR-код здесь можно только за наличные.
В терминалах самообслуживания e-Ticket от Kyiv Smart City нужно выбрать на главном меню раздел «Купить разовый QR-билет». Оплатить можно банковской картой и наличными.
Приобрести распечатанный QR-код здесь можно только за наличные.
А как же
Київ скасовує паперові квитки в транспорті
Это называется "ещё один перл украинской журна*листики". Я уж было поверил, но как всегда оказалось что Финансы слегка сбрехали.
Резюме: бумажные билеты как были, так и остаются. Они как не несли информации о трафике, так и не будут нести что бы там не писали клички про "Паперові квитки з нумерацією не давали повної інформації про пасажирообіг у громадському транспорті". Теперь билеты будут не просто с номером, а ещё и с его изображением в виде QR-кода.
В принципе решение правильное: в той же Польше всё примерно так и работает и это удобно, по крайне мере мне как туристу. Но вот этот гретта-стайл пафос про отмену бумаги ...
Приобрести распечатанный QR-код здесь можно только за наличные.
А как же
Київ скасовує паперові квитки в транспорті
Это называется "ещё один перл украинской журна*листики". Я уж было поверил, но как всегда оказалось что Финансы слегка сбрехали.
Ну, вопрос формулировок: сам билет действительно становится полностью "виртуальным". А QR-код -- просто способ передать информацию от "путешественника" к контролеру. Если так заботит экология: QR можно самостоятельно дома распечатать на куске биоразлогаемого пластика