Київ скасовує паперові квитки в транспорті: як заплатити...

Додано: Вів 06 лип, 2021 14:21

Приобрести распечатанный QR-код здесь можно только за наличные.

Київ скасовує паперові квитки в транспорті

ещё один перл украинской журна*листики

А как жеЭто называется "". Я уж было поверил, но как всегда оказалось что Финансы слегка сбрехали.Резюме: бумажные билеты как были, так и остаются. Они как не несли информации о трафике, так и не будут нести что бы там не писали клички про "Паперові квитки з нумерацією не давали повної інформації про пасажирообіг у громадському транспорті". Теперь билеты будут не просто с номером, а ещё и с его изображением в виде QR-кода.В принципе решение правильное: в той же Польше всё примерно так и работает и это удобно, по крайне мере мне как туристу. Но вот этот гретта-стайл пафос про отмену бумаги ...