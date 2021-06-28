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Київ скасовує паперові квитки
в транспорті: як заплатити...

Київ скасовує паперові квитки в транспорті: як заплатити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 14:13

  vitaliy_berdinskikh написав:А, как сейчас модно говорить, простой гость столицы как именно может купить билет если у него при себе наличные и нет мобильного телефона или мобильный телефон это Нокиа 3110?
И тот же вопрос еси у просто гостя столицы карта Скайбанка или банка Креди Агриколь - тоесть с магнитной полосой без чипа и тем более без безконтактной оплаты?

Куча вариантов на выбор :)
В терминалах самообслуживания Ibox, EasyPay и 2click. Узнать адрес ближайшего терминала можно на сайтах компаний.

На станциях метро «Академгородок», «Берестейская», «Шулявская», «Вокзальная», «Университет», «Театральная», «Крещатик», «Арсенальная», «Днипро», «Гидропарк», «Дарница», «Лесная», «Героев Днепра», «Почайная», «Майдан Незалежности», «Льва Толстого», «Палац Украина», «Лыбедская», «Голосеевская», «Васильковская», «Сырец», «Золотые Ворота», «Кловская», «Славутич», «Осокорки», «Харьковская», «Вырлица» и «Красный хутор». Приобрести распечатанный QR-код здесь можно только за наличные.

В терминалах самообслуживания e-Ticket от Kyiv Smart City нужно выбрать на главном меню раздел «Купить разовый QR-билет». Оплатить можно банковской картой и наличными.

https://nashkiev.ua/novosti/razovyy-qr- ... nt=novosti
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 14:21

_hunter

Приобрести распечатанный QR-код здесь можно только за наличные.

:mrgreen:

А как же
Київ скасовує паперові квитки в транспорті

Это называется "ещё один перл украинской журна*листики". Я уж было поверил, но как всегда оказалось что Финансы слегка сбрехали. :twisted:

Резюме: бумажные билеты как были, так и остаются. Они как не несли информации о трафике, так и не будут нести что бы там не писали клички про "Паперові квитки з нумерацією не давали повної інформації про пасажирообіг у громадському транспорті". Теперь билеты будут не просто с номером, а ещё и с его изображением в виде QR-кода. 8)

В принципе решение правильное: в той же Польше всё примерно так и работает и это удобно, по крайне мере мне как туристу. Но вот этот гретта-стайл пафос про отмену бумаги ... :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 14:26

  vitaliy_berdinskikh написав:_hunter

Приобрести распечатанный QR-код здесь можно только за наличные.

:mrgreen:

А как же
Київ скасовує паперові квитки в транспорті

Это называется "ещё один перл украинской журна*листики". Я уж было поверил, но как всегда оказалось что Финансы слегка сбрехали. :twisted:

Ну, вопрос формулировок: сам билет действительно становится полностью "виртуальным". А QR-код -- просто способ передать информацию от "путешественника" к контролеру. Если так заботит экология: QR можно самостоятельно дома распечатать на куске биоразлогаемого пластика :D
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Уже забув, коли тримав паперовий квиточок в руках. Є-квиток рулить
espanol
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 16:18

А в маршрутках теж можна буде скористатися транспортною карткою, або ж QR-квитком? Чи цю чорну діру, як завжди не дозволять зачіпати?
qazzax
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 16:33

  qazzax написав:А в маршрутках теж можна буде скористатися транспортною карткою, або ж QR-квитком? Чи цю чорну діру, як завжди не дозволять зачіпати?

рано или поздно -- можно будет, наверное :lol:
Как уточнила Яна Семенюк, сейчас тестирование проводится только на одном маршруте – №208 (56Д). «Использование электронного билета в маршрутных такси пока недоступно для пассажиров, тестирование осуществляется техническими специалистами», – заявила пресс-секретарь департамента КГГА.

Маршрутка №208 курсирует от улицы Чернобыльской до станции метро «Голосіївська» и является одним из 19 маршрутных такси коммунального предприятия «Киевпастранс». Чтобы прояснить ситуацию, я отправилась на конечную остановку на улице Чернобыльская.

В стоявшем в очереди на рейс автобусе «Богдан» на поручне действительно был установлен валидатор. Но он не работал, о чем сигналил красный индикатор сверху. По словам водителя, его установили около двух недель назад, и с тех пор пока так и не подключали. «Вроде как должен заработать с ноября.

https://finance.ua/saving/kyivsmartcard
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 18:12

  _hunter написав:
  qazzax написав:А в маршрутках теж можна буде скористатися транспортною карткою, або ж QR-квитком? Чи цю чорну діру, як завжди не дозволять зачіпати?

рано или поздно -- можно будет, наверное :lol:


Скоріш за все дуже пізно, ніж рано.Цей мафіозний бізнес завжди знайде 1000 причин, щоб не встановлювати валідатори і не світити свої доходи.
qazzax
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 20:58

  espanol написав:Уже забув, коли тримав паперовий квиточок в руках. Є-квиток рулить

Розкажете це бухгалтеру, який хоче звіт після відрядження.
Чим транспортна послуга не схожа на купівлю товару в магазині?
Вам там чек дають?
Це документ чи ні?
Angelo77
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 22:15

та ну этот транспорт нафиг, бойкот ему , ходим пешком, тогда подумают и о ценах и о билетах с удобным приобретением.
golllmax
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