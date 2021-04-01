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Енергетичний гігант Total
купує 6 сонячних...

Енергетичний гігант Total купує 6 сонячних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 08:22

Енергетичний гігант Total купує 6 сонячних...

Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив французькій Total Eren SA, дочірній компанії холдингу Total, придбати долі в розмірі понад 50% у шести компаніях-операторах сонячних електростанцій (СЕС) загальною потужністю 103,9 МВт.

Дивися повний текст Енергетичний гігант Total купує 6 сонячних електростанцій в Україні.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 08:23

СЭС - зло для украинцев.
p_a_l
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