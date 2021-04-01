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Енергетичний гігант Total купує 6 сонячних...
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Додано: Вів 06 лип, 2021 08:22
Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив французькій Total Eren SA, дочірній компанії холдингу Total, придбати долі в розмірі понад 50% у шести компаніях-операторах сонячних електростанцій (СЕС) загальною потужністю 103,9 МВт.
Дивися повний текст Енергетичний гігант Total купує 6 сонячних електростанцій в Україні
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Додано: Вів 06 лип, 2021 08:23
СЭС - зло для украинцев.
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