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Кожен п'ятий українець працює неофіційно, - заступник...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 лип, 2021 09:58
Пропонуємо до обговорення:
Через тіньової зайнятості України щорічно втрачає тільки від несплати ПДФО близько 42,5 млрд грн, 60% яких мають спрямовуватися до місцевих бюджетів, а також 52 млрд грн з ЄСВ.
Дивися повний текст Кожен п'ятий українець працює неофіційно, - заступник міністра економіки
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R2
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Додано: Вів 06 лип, 2021 09:58
А навіщо платити податки, якщо великий кормчий Зеленський і Лазебна тільки і роблять все для підтримки "тунеядцев" за рахунок законослухняних громадян. ПФУ вишукує будь-які причини, щоб неврахувати вам страховий стаж або коефіцієнт заробітноі плати при розрахунку / перерахунку пенсіі працюючим пенсіонерам. Мінфін здирае з пенсіонерів пдфо з виплат з недержавних пенсійних фондів
Зате виплачують захмарне утримання суддям, чиновникам і т.п. Скоро державна соціальна допомога буде дорівнювати пенсіі законослухняних громадян.
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ovsivolo
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Додано: Вів 06 лип, 2021 10:22
я бы и сам неофициально работал, если бы можно было. Все-равно до пенсии не доживу.
А так приходится еще пол зарплаты отдавать, которые потом из бюджета все разворовывают
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demon0983886848
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Додано: Вів 06 лип, 2021 10:38
А депутаты, которые получают конверты - к каким относятся?
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 06 лип, 2021 11:31
Вкладчик1234 написав:
А депутаты, которые получают конверты - к каким относятся?
Неофициально это когда не оформлен, а не когда официально платят какие-то гроши + черный нал.
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ssnet
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Додано: Вів 06 лип, 2021 13:41
Спочатку зробили вихід на пенсію після смерті, а зараз хочуть, щоб ще й платили.
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zloy_ukr
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Додано: Вів 06 лип, 2021 15:26
Наши чиновники или действительно тупят, или прикидываются! Чем больше налоговый пресс на работодателя будет давить, тем больше в тень будет уходить зарплата.
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sersilver
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