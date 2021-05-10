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Кожен п'ятий українець працює неофіційно, - заступник...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 лип, 2021 19:55
Работают неофициально чиновники
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golllmax
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Додано: Вів 06 лип, 2021 20:12
Raymond написав:
Весной этого года умер мой друг, имея 15 лет стажа , ему было 36 лет !!! Положили в больницу, выписали 7 марта и сказали 10го марта на роботу! Приехал он домой с отцом , и внезапно 8го марта дома умер! Вот такое у нас лечение и 15 лет стажа коту под хвост! Тут реально, ещё дожить нужно до той пенсии, амвыход на пенсию уже в таком возрасте , что мало кто доживёт )
Це тому, що лікарі зараз не лікують, а надають послуги за гроші.
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qazzax
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