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Кожен п'ятий українець працює
неофіційно, - заступник...

Кожен п'ятий українець працює неофіційно, - заступник...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 19:55

Работают неофициально чиновники
golllmax
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 20:12

  Raymond написав:Весной этого года умер мой друг, имея 15 лет стажа , ему было 36 лет !!! Положили в больницу, выписали 7 марта и сказали 10го марта на роботу! Приехал он домой с отцом , и внезапно 8го марта дома умер! Вот такое у нас лечение и 15 лет стажа коту под хвост! Тут реально, ещё дожить нужно до той пенсии, амвыход на пенсию уже в таком возрасте , что мало кто доживёт )

Це тому, що лікарі зараз не лікують, а надають послуги за гроші.
qazzax
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 09:24

  qazzax написав:
  Raymond написав:Весной этого года умер мой друг, имея 15 лет стажа , ему было 36 лет !!! Положили в больницу, выписали 7 марта и сказали 10го марта на роботу! Приехал он домой с отцом , и внезапно 8го марта дома умер! Вот такое у нас лечение и 15 лет стажа коту под хвост! Тут реально, ещё дожить нужно до той пенсии, амвыход на пенсию уже в таком возрасте , что мало кто доживёт )

Це тому, що лікарі зараз не лікують, а надають послуги за гроші.

А вы свои услуги бесплатно предоставляете?
pontardawe88
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 09:51

Глущенко также указала, что на сегодняшний день фактически каждый пятый украинец работает неофициально


Может работает неофициально, а может неофициально безработный.

Из-за теневой занятости Украина ежегодно теряет только от неуплаты НДФЛ около 42,5 млрд грн


Может теряет 42,5 млрд.грн, а может экономит 51.6 млрд.грн (на выплатах пособий, если бы они стояли на учете в ЦЗ).

Тут только есть нюанс. Чтобы чтото потерять, нужно это иметь. Глупо рассуждать о потере того, чего у тебя нет и не было. Еще глупее делить шкуру неубитого медведя.

60% которых должны направляться в местные бюджеты, а также 52 млрд грн по ЕСВ.


Однажды Насреддин нашел на дороге подкову.
Он очень обрадовался, прибежал домой и говорит жене:
— Смотри, что я нашел! Теперь осталось найти еще только три подковы да купить лошадь, и мы с тобой можем поехать в Мекку.
— Да, — согласилась жена, — А на обратном пути заедем к моим родителям.
— Постыдилась бы, бессердечная! — возмутился Насреддин. — Дай лошади хоть немного отдохнуть.
Цитрин
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