Кожен п'ятий українець працює неофіційно, - заступник...

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 лип, 2021 20:12
Це тому, що лікарі зараз не лікують, а надають послуги за гроші.
Додано: Сер 07 лип, 2021 09:24
А вы свои услуги бесплатно предоставляете?
Додано: Сер 07 лип, 2021 09:51
Может работает неофициально, а может неофициально безработный.
Может теряет 42,5 млрд.грн, а может экономит 51.6 млрд.грн (на выплатах пособий, если бы они стояли на учете в ЦЗ).
Тут только есть нюанс. Чтобы чтото потерять, нужно это иметь. Глупо рассуждать о потере того, чего у тебя нет и не было. Еще глупее делить шкуру неубитого медведя.
Однажды Насреддин нашел на дороге подкову.
Он очень обрадовался, прибежал домой и говорит жене:
— Смотри, что я нашел! Теперь осталось найти еще только три подковы да купить лошадь, и мы с тобой можем поехать в Мекку.
— Да, — согласилась жена, — А на обратном пути заедем к моим родителям.
— Постыдилась бы, бессердечная! — возмутился Насреддин. — Дай лошади хоть немного отдохнуть.
|