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В Україні з 6 липня повноцінно запрацює автоматичне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 лип, 2021 10:27
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство юстиції дозволило банкам автоматично списувати з рахунків українців борги на вимогу виконавців.
Дивися повний текст В Україні з 6 липня повноцінно запрацює автоматичне списання боргів
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Додано: Вів 06 лип, 2021 10:27
Европа никогда ранее не была к нам так близко.
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rapyd777
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Додано: Вів 06 лип, 2021 10:34
Еще один аргумент к списку, чтобы не держать деньги в банках.
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ivan_shymanovych
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