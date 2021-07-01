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В Україні з 6 липня повноцінно
запрацює автоматичне...

В Україні з 6 липня повноцінно запрацює автоматичне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 10:27

В Україні з 6 липня повноцінно запрацює автоматичне...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство юстиції дозволило банкам автоматично списувати з рахунків українців борги на вимогу виконавців.

Дивися повний текст В Україні з 6 липня повноцінно запрацює автоматичне списання боргів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 10:27

Европа никогда ранее не была к нам так близко.
rapyd777
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 10:34

Еще один аргумент к списку, чтобы не держать деньги в банках.
ivan_shymanovych
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