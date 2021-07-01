Міністерство юстиції дозволило банкам автоматично списувати з рахунків українців борги на вимогу виконавців.
Дивися повний текст В Україні з 6 липня повноцінно запрацює автоматичне списання боргів.
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Додано: Вів 06 лип, 2021 10:27
В Україні з 6 липня повноцінно запрацює автоматичне...
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Дивися повний текст В Україні з 6 липня повноцінно запрацює автоматичне списання боргів.
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