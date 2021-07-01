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В Україні з 6 липня повноцінно
запрацює автоматичне...

В Україні з 6 липня повноцінно запрацює автоматичне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 10:27

В Україні з 6 липня повноцінно запрацює автоматичне...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство юстиції дозволило банкам автоматично списувати з рахунків українців борги на вимогу виконавців.

Дивися повний текст В Україні з 6 липня повноцінно запрацює автоматичне списання боргів.
R2
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rapyd777
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 10:34

Еще один аргумент к списку, чтобы не держать деньги в банках.
ivan_shymanovych
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 18:32

Беспредел.
sashamaestro1977
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 19:51

  ivan_shymanovych написав:Еще один аргумент к списку, чтобы не держать деньги в банках.

Приват видимо недавно проводил тренировки по списанию.
Востаннє редагувалось ruvex в Вів 06 лип, 2021 20:09, всього редагувалось 1 раз.
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 20:00

а если коммунальщики воровали, с них тоже можно списать?
golllmax
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 20:03

golllmax Думаю нужно подавать в суд по перерасчету коммуналки и списывать с них деньги. все это незаконно. коммунальщикам палка о двух концах.
golllmax
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 20:10

  golllmax написав:golllmax Думаю нужно подавать в суд по перерасчету коммуналки и списывать с них деньги. все это незаконно. коммунальщикам палка о двух концах.

Потом нам расскажите.
ruvex
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