В Україні з 6 липня повноцінно запрацює автоматичне...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 лип, 2021 10:22
bukerman написав:
интересно, это касается только текущих счетов или депозитов тоже?
И депозитных и текущих. Деньги автоматически изымают, а потом если по ошибке изъяли - можно нанять адвоката и отсудить назад через суд.
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