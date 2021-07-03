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В Україні з 6 липня повноцінно запрацює автоматичне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 10:22

  bukerman написав:интересно, это касается только текущих счетов или депозитов тоже?


И депозитных и текущих. Деньги автоматически изымают, а потом если по ошибке изъяли - можно нанять адвоката и отсудить назад через суд.
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