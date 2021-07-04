Україна не веде офіційних переговорів про компенсації в разі завершення «Північного потоку — 2»
Дивися повний текст Україна назвала умови компенсації за «Північний потік – 2».
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Додано: Вів 06 лип, 2021 10:51
Україна назвала умови компенсації за «Північний потік – 2»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна назвала умови компенсації за «Північний потік – 2».
Додано: Вів 06 лип, 2021 10:51
Я как думаю. Если я что то делаю и мне ставят постоянно "палки в колеса", я терплю убытки но все же завершаю работу. Ко мне потом приходят те кто учавствовал в этих "палках". Я бы сильно жаждал бы договориться и мучила ли бы меня совесть за не сдержанные обещания ?
Додано: Вів 06 лип, 2021 11:43
А за вот этот "поток" компенсацию придумали?
Сербия и Венгрия завершили "Балканский поток", газ из Турции пойдет в обход Украины
Додано: Вів 06 лип, 2021 12:12
это же диверсификация, вам же пояснили ранее. Надо радоваться!
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