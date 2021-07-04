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Україна назвала умови компенсації
за «Північний потік – 2»

Україна назвала умови компенсації за «Північний потік – 2»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 10:51

Україна назвала умови компенсації за «Північний потік – 2»

Пропонуємо до обговорення:
Україна не веде офіційних переговорів про компенсації в разі завершення «Північного потоку — 2»

Дивися повний текст Україна назвала умови компенсації за «Північний потік – 2».
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 10:51

Я как думаю. Если я что то делаю и мне ставят постоянно "палки в колеса", я терплю убытки но все же завершаю работу. Ко мне потом приходят те кто учавствовал в этих "палках". Я бы сильно жаждал бы договориться и мучила ли бы меня совесть за не сдержанные обещания ?
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 11:43

А за вот этот "поток" компенсацию придумали?

Сербия и Венгрия завершили "Балканский поток", газ из Турции пойдет в обход Украины
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 5/7125105/
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 12:12

  Вкладчик1234 написав:А за вот этот "поток" компенсацию придумали?

Сербия и Венгрия завершили "Балканский поток", газ из Турции пойдет в обход Украины
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 5/7125105/

это же диверсификация, вам же пояснили ранее. Надо радоваться!
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 12:18

  sequence написав:
  Вкладчик1234 написав:А за вот этот "поток" компенсацию придумали?

Сербия и Венгрия завершили "Балканский поток", газ из Турции пойдет в обход Украины
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 5/7125105/

это же диверсификация, вам же пояснили ранее. Надо радоваться!

А, понял :)
"Это ж другое!"
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 12:51

А СП-2 канает за диверсификацию, или это другое ? :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 13:40

Клоуны пора уже строить трубу в польшу а то зимой конча заспу сметут под ноль. Даже овощ когдато чавкав про терминал спг с лижными инструкторами. Ну хоть так)). Вова Ху счас шантажирует всю европу цену задрал до небес он окончательно тронулся а они договариваться.
l4567
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 13:44

Какие компенсации??? Люди просто решили не использовать нашу систему, это их право!!! Вместо того, чтобы ныть, нужно что-то строить новое все время и тогда зависимости такой не будет. Это будет хорошим уроком для Украины, жаль только, что не винные граждане также пострадают, а не только чиновники
petrenko_olvas
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