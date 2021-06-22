Верховна Рада прийняла законопроект №4185, який дозволить застосування гарантійних зобов'язань в електронному вигляді.
Дивися повний текст Нові гарантійні правила: обміняти товар і повернути гроші стане легше.
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Додано: Вів 06 лип, 2021 12:56
Нові гарантійні правила: обміняти товар і повернути...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нові гарантійні правила: обміняти товар і повернути гроші стане легше.
Додано: Вів 06 лип, 2021 13:45
Мутят воду.
Я такой муйней заниматься не собираюсь и переделывать сайт тоже. Чего стоило сделать новый для любителей мовы.
Что то не нравится? Давай до свидание. Такой покупатель не нужен. Скоро раком ставить будут. уро..
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