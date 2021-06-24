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Київ вводить авансовий
платіж за опалення

Київ вводить авансовий платіж за опалення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 13:33

Київ вводить авансовий платіж за опалення

Пропонуємо до обговорення:
Така система була раніше, коли платежі за опалення були рівномірно розподілені на весь рік.

Дивися повний текст Київ вводить авансовий платіж за опалення.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 13:33

- Такая система была раньше, когда платежи за отопление были равномерно распределены на весь год. -
Наглое вранье. Платежки всегда были только в сезон отопления
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 13:39

А где делся "свой газ", которого хватает на нужды домохозяйств. Почему платим по рыночным ценам. У кого в кармане оседает разница ?
gretzky_vic
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 13:45

  p_a_l написав:- Такая система была раньше, когда платежи за отопление были равномерно распределены на весь год. -
Наглое вранье. Платежки всегда были только в сезон отопления

Наглое вранье :lol: Это последние год-два-три такое: когда теплосчетчики на дома стали устанавливать -- до того каждый месяц приходили.
_hunter
 
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