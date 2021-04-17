Нині в Єдиному реєстрі боржників значиться понад 390 тис. проваджень, відкритих на підставі не судових рішень, а так званого виконавчого нотаріального напису.
Дивися повний текст 390 тис. боржників вже арештували рахунки без залучення суду.
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Додано: Вів 06 лип, 2021 13:35
390 тис. боржників вже арештували рахунки без залучення суду
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 390 тис. боржників вже арештували рахунки без залучення суду.
Додано: Вів 06 лип, 2021 13:36
Я представляю что будет, если все эти 390 тыс захотят скооперироваться, чтобы показать свою точку зрения
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