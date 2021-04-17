RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
390 тис. боржників вже арештували
рахунки без залучення суду

390 тис. боржників вже арештували рахунки без залучення суду
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 13:35

390 тис. боржників вже арештували рахунки без залучення суду

Пропонуємо до обговорення:
Нині в Єдиному реєстрі боржників значиться понад 390 тис. проваджень, відкритих на підставі не судових рішень, а так званого виконавчого нотаріального напису.

Дивися повний текст 390 тис. боржників вже арештували рахунки без залучення суду.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94382
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 13:36

Я представляю что будет, если все эти 390 тыс захотят скооперироваться, чтобы показать свою точку зрения
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3708
З нами з: 15.02.11
Подякував: 39 раз.
Подякували: 729 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 47 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нові правила дозволяють відкривати рахунки для роботи на...
R2 » Чет 24 чер, 2021 06:59
1 129
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 чер, 2021 06:59
kravzovandr
Арешт коштів на банківських рахунках боржників: що...
R2 » Суб 17 кві, 2021 07:17
5 738
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 тра, 2021 20:44
princev_evgenii
У Зеленського розповіли про головну перевагу «суду в...
R2 » Пон 03 тра, 2021 20:58
4 1053
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 тра, 2021 14:41
change_pm

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (22632)
06.07.2021 14:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.