Нині в Єдиному реєстрі боржників значиться понад 390 тис. проваджень, відкритих на підставі не судових рішень, а так званого виконавчого нотаріального напису.
Дивися повний текст 390 тис. боржників вже арештували рахунки без залучення суду.
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Додано: Вів 06 лип, 2021 13:35
390 тис. боржників вже арештували рахунки без залучення суду
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 390 тис. боржників вже арештували рахунки без залучення суду.
Додано: Вів 06 лип, 2021 13:36
Я представляю что будет, если все эти 390 тыс захотят скооперироваться, чтобы показать свою точку зрения
Додано: Вів 06 лип, 2021 14:11
Re: 390 тис. боржників вже арештували рахунки без залучення
Должники арестовывают счета кредиторов.
Перлы украинской журна*листики.
Додано: Вів 06 лип, 2021 19:02
Давайте покажем власти кто у нас хозяин, народ или они. Выбрали их которые не думают как сделать доходы населения выше, а как обобрать народ
Додано: Сер 07 лип, 2021 00:33
Re: 390 тис. боржників вже арештували рахунки без залучення
Презумпция виновности оглашена, верблюдам можно становится в очередь в суды.
Додано: Сер 07 лип, 2021 01:28
Обращайтесь в суды и платите деньги.
Пора с этим произволом заканчивать и биться за отбирание лицензий у черных натариусов, и обращаться с жалобами на кредиторов ,чтоб им устроили проверки , штрафы и тоже чтоб лицензии у них начали лететь.
А то только все на народ свалили и защитится ему ппц трудно. Оки. Будет теперь народ сам атаковать, кооперироваться( чтоб дешевле было иски на организации и нотариусов подавать ).
А коли это не поможет, всякое бывает, то придется брать коктейли Молотова и выдвигаться в Киев к главным зданиям,апосля и в Кончезаспу и подобные райские уголки)))
Народ Украины может и терпеливый.
Но уже на гране,чуть чуть и будут в новостях показывать Киев в огне
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