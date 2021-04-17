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390 тис. боржників вже арештували
рахунки без залучення суду

390 тис. боржників вже арештували рахунки без залучення суду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 13:35

390 тис. боржників вже арештували рахунки без залучення суду

Пропонуємо до обговорення:
Нині в Єдиному реєстрі боржників значиться понад 390 тис. проваджень, відкритих на підставі не судових рішень, а так званого виконавчого нотаріального напису.

Дивися повний текст 390 тис. боржників вже арештували рахунки без залучення суду.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 13:36

Я представляю что будет, если все эти 390 тыс захотят скооперироваться, чтобы показать свою точку зрения
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 14:11

Re: 390 тис. боржників вже арештували рахунки без залучення

Должники арестовывают счета кредиторов.

Перлы украинской журна*листики.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 19:02

Давайте покажем власти кто у нас хозяин, народ или они. Выбрали их которые не думают как сделать доходы населения выше, а как обобрать народ
wowk0502
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 00:33

Re: 390 тис. боржників вже арештували рахунки без залучення

Презумпция виновности оглашена, верблюдам можно становится в очередь в суды.
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 01:28

Обращайтесь в суды и платите деньги.
Пора с этим произволом заканчивать и биться за отбирание лицензий у черных натариусов, и обращаться с жалобами на кредиторов ,чтоб им устроили проверки , штрафы и тоже чтоб лицензии у них начали лететь.
А то только все на народ свалили и защитится ему ппц трудно. Оки. Будет теперь народ сам атаковать, кооперироваться( чтоб дешевле было иски на организации и нотариусов подавать ).
А коли это не поможет, всякое бывает, то придется брать коктейли Молотова и выдвигаться в Киев к главным зданиям,апосля и в Кончезаспу и подобные райские уголки)))

Народ Украины может и терпеливый.
Но уже на гране,чуть чуть и будут в новостях показывать Киев в огне
yogurtov
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 07:06

Жить нужно по средствам. Сначала понабираются в долг как дурень мыла, а потом возмущение своё показать специалисты.
t-org
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 08:00

Одни пишут черти что, другие это комментируют, даже не изучая.
Исполнительная надпись есть исполнительным документом. И это - уже не первый десяток лет. На основании его возбуж дается исполнительной производство. Тоже не первый десяток лет. Исполнитель может арестовывать счета. Тоже много лет. И, да, кредитор, без прохождения соответствующих процедур, ну вот вообще ничего не может.
Прекратите пороть чушь
alvlatat
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 08:11

Я согласна что давно эту власть надо поставить на место. Они обобрали народ до того что у нас уже не чего нет.
lydserh8388
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 10:35

Re: 390 тис. боржників вже арештували рахунки без залучення

  alvlatat написав:Прекратите пороть чушь

Вся украинская журналистика последних пяти лет специализируется на том что порет чушь 24/7/52 без перерыров и выходных.
vitaliy_berdinskikh
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