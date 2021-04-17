390 тис. боржників вже арештували рахунки без залучення суду

Додано: Сер 07 лип, 2021 01:28

Обращайтесь в суды и платите деньги.

Пора с этим произволом заканчивать и биться за отбирание лицензий у черных натариусов, и обращаться с жалобами на кредиторов ,чтоб им устроили проверки , штрафы и тоже чтоб лицензии у них начали лететь.

А то только все на народ свалили и защитится ему ппц трудно. Оки. Будет теперь народ сам атаковать, кооперироваться( чтоб дешевле было иски на организации и нотариусов подавать ).

А коли это не поможет, всякое бывает, то придется брать коктейли Молотова и выдвигаться в Киев к главным зданиям,апосля и в Кончезаспу и подобные райские уголки)))



Народ Украины может и терпеливый.

Но уже на гране,чуть чуть и будут в новостях показывать Киев в огне