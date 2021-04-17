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390 тис. боржників вже арештували
рахунки без залучення суду

390 тис. боржників вже арештували рахунки без залучення суду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 12:42

Туфта це все. Якщо прийшла ця писулька від нотаріуса найкраще найняти адвоката. А він знає, що робити, а потім ще й вибити через суд ті гроші, що ви витратили на суд і адвоката. Нам така писулька вже надходила.
tatanaskobenko
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 12:57

Мое дело о снятии необоснованного ареста по исполнительной надписи находится в суде уже 3 года. Суды не очень торопятся решать дела. Упрощенное наложение ареста - огромный гемор для людей. Такой закон (упрощающий наложение ареста на счета и имущество) могли принять только Впрочем, новая зеленая власть таковой и является.
lugansk-kiev
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 13:59

  tatanaskobenko написав:Туфта це все. Якщо прийшла ця писулька від нотаріуса найкраще найняти адвоката. А він знає, що робити, а потім ще й вибити через суд ті гроші, що ви витратили на суд і адвоката. Нам така писулька вже надходила.


Все верно, если ваши деньги по ошибке втихаря изъяли с депозита, можно нанять адвоката, через пару-тройку лет он возможно сможет отсудить деньги назад.
Цитрин
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