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Португалія виділяє фермерам
10 млн євро на будівництво...

Португалія виділяє фермерам 10 млн євро на будівництво...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 13:53

Португалія виділяє фермерам 10 млн євро на будівництво...

Пропонуємо до обговорення:
Португалія виділяє 10 мільйонів євро на встановлення сонячних електростанцій, поєднаних із вирощуванням сільськогосподарських культур.

Дивися повний текст Португалія виділяє фермерам 10 млн євро на будівництво сонячних електростанцій.
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