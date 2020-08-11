Шенгенська зона в Європі переформатується через коронавірус. Якщо раніше важливими для подорожей були паспорти, то відтепер головною є наявність щеплення від коронавірусу.
Дивися повний текст Європа переформатовує Шенгенську зону.
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Додано: Вів 06 лип, 2021 15:34
Європа переформатовує Шенгенську зону
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Європа переформатовує Шенгенську зону.
Додано: Вів 06 лип, 2021 15:34
Дулю с маком вам , гады! Как ездили по паспортам , так и будем ездить! И вы не будете диктовать нам свои условия этой фейковой ПланДемии! Плевать я хотел на ваш ковидный паспорт! У меня паспорт ЕС, и для меня он будет главным, всегда! А ваш липовый фейковый Ковид -паспорт засуньте себе в!
Додано: Вів 06 лип, 2021 16:45
Re: Європа переформатовує Шенгенську зону
Главный спец по визовому регулированию, по версии Финансов.
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