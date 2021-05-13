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Перегляд податків для азартних ігор і лотерей: Раді...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 лип, 2021 15:54
Пропонуємо до обговорення:
Верховній раді рекомендують переглянути податки для азартних ігор та лотерей. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики надав таку рекомендацію стосовно законопроекту №2713-д.
Дивися повний текст Перегляд податків для азартних ігор і лотерей: Раді рекомендують ухвалити доопрацьований закон
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R2
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Додано: Вів 06 лип, 2021 15:54
такие прибыли надо облагать как минимум 50% налогом
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vshkrabiy
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