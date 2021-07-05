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Україна та Китай підписали
угоду про співпрацю у сфері...

Україна та Китай підписали угоду про співпрацю у сфері...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 17:53

Україна та Китай підписали угоду про співпрацю у сфері...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр інфраструктури Олександр Кубраков та міністр комерції Китайської Народної Республіки (КНР) Ван Веньтао підписали міжурядову угоду.

Дивися повний текст Україна та Китай підписали угоду про співпрацю у сфері будівництва інфраструктури.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 17:53

китайцы будут строить, а наши деньги тырить
велвел
 
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