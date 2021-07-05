Міністр інфраструктури Олександр Кубраков та міністр комерції Китайської Народної Республіки (КНР) Ван Веньтао підписали міжурядову угоду.
Дивися повний текст Україна та Китай підписали угоду про співпрацю у сфері будівництва інфраструктури.
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Додано: Вів 06 лип, 2021 17:53
Україна та Китай підписали угоду про співпрацю у сфері...
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Дивися повний текст Україна та Китай підписали угоду про співпрацю у сфері будівництва інфраструктури.
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