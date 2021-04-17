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Олігархи вже почали добровільно відмовлятися від активів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 лип, 2021 18:54
Пропонуємо до обговорення:
Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов заявляє, що українські бізнесмени вже почали добровільно відмовлятися від своїх активів у сфері видобутку надр, щоб не потрапити в реєстр олігархів, який планується створити по закону, проект якого, внесений до Верховної Ради президентом Володимиром Зеленським, вже прийнято в першому читанні.
Дивися повний текст Олігархи вже почали добровільно відмовлятися від активів — Данилов
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R2
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Додано: Вів 06 лип, 2021 18:54
и на кого это "бла-бла-бла" рассчитано ?
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demon0983886848
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Додано: Вів 06 лип, 2021 19:23
Люди вже почали добровільно відмовлятися від свердловин
По мнению Данилова - это перемога?
Якщо вони з’являться в реєстрі, це буде відомо всьому світу.
Ну да, не то что сейчас
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 07 лип, 2021 08:30
Об этом он сказал в интервью Forbes.ua, допустив при этом, что к моменту принятия закона все олигархи уже откажутся от своих активов и даже «вернут» часть их государству.
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rapyd777
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Додано: Сер 07 лип, 2021 12:58
И кто скажет чем пугает олигархов звание олигарх ?
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Igorten
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Додано: Сер 07 лип, 2021 13:57
Для примера Ренат Леонидович откажется от АзовСтали и ММК Ильича в пользу государства. И что будет с ними на следующий день государство? Там непрерывное производство нужно чтото подвозить и увозить продавать и покупать.
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spread
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