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Автоматичне списання боргів:
у ПриватБанку кажуть, що...

Автоматичне списання боргів: у ПриватБанку кажуть, що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 20:29

Автоматичне списання боргів: у ПриватБанку кажуть, що...

Пропонуємо до обговорення:
Механізму автоматичного списання коштів з банківських рахунків боржників досі немає.

Дивися повний текст Автоматичне списання боргів: у ПриватБанку кажуть, що механізму досі немає.
R2
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