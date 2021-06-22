Механізму автоматичного списання коштів з банківських рахунків боржників досі немає.
Дивися повний текст Автоматичне списання боргів: у ПриватБанку кажуть, що механізму досі немає.
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Додано: Вів 06 лип, 2021 20:29
Автоматичне списання боргів: у ПриватБанку кажуть, що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Автоматичне списання боргів: у ПриватБанку кажуть, що механізму досі немає.
Додано: Вів 06 лип, 2021 21:13
Уже 3 июля списали 500гр не дожидаясь 6июля когда закон вступил в силу, у приват банка не дают информацию за что, концов не найдёшь, полный безпредела началсч
Додано: Сер 07 лип, 2021 08:26
Додано: Сер 07 лип, 2021 12:03
Будь-який шахрай типу Волі намалює тобі неїснуючі борги, які автоматично знімуть. Чудово! Держава у смартфоні - грають фалоімітаторами на клавішах! Коли вже ці 73% дебілів виздихають?
Додано: Сер 07 лип, 2021 12:10
А вы хотите на халяву услуги? Потребляли/не потребляли, нужно/не нужно - это ваши проблемы. Вам надали услуги - ваш долг оплатить их. Это рынок, дают - плати.
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