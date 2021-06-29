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Українським залізничникам
недоплатили 43,5 млрд грн...

Українським залізничникам недоплатили 43,5 млрд грн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 20:37

Українським залізничникам недоплатили 43,5 млрд грн...

Пропонуємо до обговорення:
Працівники "Укрзалізниці" недоотримали 43,5 млрд грн зарплатні. У багатьох залізничників зарплата складає 5 тис. грн, коли один лише член Наглядової ради отримує в середньому 5 млн грн на рік.

Дивися повний текст Українським залізничникам недоплатили 43,5 млрд грн зарплати — звіт ТСК.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 20:37

"ничего страшного", главное чтобы "высоко-эффективный" менеджмент "государственного" предприятия получил свои. А те 43,5 млрд грн что недополучили компенсирует "пересичный".
demon0983886848
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Модератори: Ірина_, Модератор

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