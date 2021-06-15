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КМДА попередила про збільшення
тарифів на тепло і гарячу...

КМДА попередила про збільшення тарифів на тепло і гарячу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 07:17

КМДА попередила про збільшення тарифів на тепло і гарячу...

Пропонуємо до обговорення:
Тарифи зростають у зв'язку з підвищенням ринкових цін на газ.

Дивися повний текст КМДА попередила про збільшення тарифів на тепло і гарячу воду на 30-40%.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 07:17

Только рыночная цена, только европейские цены. Цена собственной добычи от лукавого, это путь в коррупцию, благо нам это уже разъяснили. Тут уместно сразу привести обзор трат в Германии и Англии и показать что у нас и так даром. ;)
Igorten
 
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