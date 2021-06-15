Тарифи зростають у зв'язку з підвищенням ринкових цін на газ.
Дивися повний текст КМДА попередила про збільшення тарифів на тепло і гарячу воду на 30-40%.
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Додано: Сер 07 лип, 2021 07:17
КМДА попередила про збільшення тарифів на тепло і гарячу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст КМДА попередила про збільшення тарифів на тепло і гарячу воду на 30-40%.
Додано: Сер 07 лип, 2021 07:17
Только рыночная цена, только европейские цены. Цена собственной добычи от лукавого, это путь в коррупцию, благо нам это уже разъяснили. Тут уместно сразу привести обзор трат в Германии и Англии и показать что у нас и так даром. ;)
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