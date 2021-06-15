Тарифи зростають у зв'язку з підвищенням ринкових цін на газ.
Дивися повний текст КМДА попередила про збільшення тарифів на тепло і гарячу воду на 30-40%.
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Додано: Сер 07 лип, 2021 07:17
КМДА попередила про збільшення тарифів на тепло і гарячу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст КМДА попередила про збільшення тарифів на тепло і гарячу воду на 30-40%.
Додано: Сер 07 лип, 2021 07:17
Только рыночная цена, только европейские цены. Цена собственной добычи от лукавого, это путь в коррупцию, благо нам это уже разъяснили. Тут уместно сразу привести обзор трат в Германии и Англии и показать что у нас и так даром. ;)
Додано: Сер 07 лип, 2021 08:38
Знов за рибу гроші. Немає інших цін окрім ринкових. Не обманюйте себе та не замилюйте очі виборцям. Якщо держава комусь щось продає за нижчою від ринкової ціною, то за це платять платники податків. Плюс на цьому наварюються корупціонери, що скуповують цей ресурс дешево і продають на ринку. От і все, див не буває.
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