Списувати борги автоматично з банківських карт не будуть. Кошти будуть арештовуватися.
Дивися повний текст Мін'юст роз'яснив механізм щодо арешту рахунків.
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Додано: Сер 07 лип, 2021 09:30
Мін'юст роз'яснив механізм щодо арешту рахунків
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мін'юст роз'яснив механізм щодо арешту рахунків.
Додано: Сер 07 лип, 2021 09:30
Каждый пятый украинец, работает неофициально. Счета блокировать будут бюджетникам с зарплатой 6т. и с одной зарплатой картой. У пенсионеров пенсионные счета заблокируют. Опять все уйдут в кеш и под матрас. Это им поможет ?
Додано: Сер 07 лип, 2021 11:09
"Банк накладывает арест на конкретную сумму долга только в том случае, если исполнитель прописал эту сумму в постановлении. Если сумма, на которую банку следует наложить арест, в постановлении исполнителя не указана, банк блокирует все средства на всех счетах должника"
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