|
|
Із перепризначенням субсидій виникли проблеми -...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 лип, 2021 10:12
Пропонуємо до обговорення:
Мінсоцполітики звернулось до Асоціації міст України з проханням скоординувати роботу міст щодо перепризначення житлових субсидій.
Дивися повний текст Із перепризначенням субсидій виникли проблеми - Мінсоцполітики
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94394
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 07 лип, 2021 10:12
Такой бардак ожидает и назначение местными властями льгот на проезд.
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 2338
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 604 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 37 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор