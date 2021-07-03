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Нові податки в Україні:
Гетманцев пояснив, навіщо їх...

Нові податки в Україні: Гетманцев пояснив, навіщо їх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 10:20

Нові податки в Україні: Гетманцев пояснив, навіщо їх...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд України розробив законопроект №5600, який передбачає внесення низки змін до Податкового кодексу.

Дивися повний текст Нові податки в Україні: Гетманцев пояснив, навіщо їх запроваджують.
R2
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Зезидент та Гетьманцев вже розікрали держбюджет, тож треба підвищити податки
ztbbig
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 10:46

Re: Нові податки в Україні: Гетманцев пояснив, навіщо їх...

Нові податки в Україні


При этом в новости нет ни одного слова про новые налоги.

Точность — вежливость королей.
Фейки — вежливость журна*листов.

Банк Империал, всемирная история. :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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