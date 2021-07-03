Уряд України розробив законопроект №5600, який передбачає внесення низки змін до Податкового кодексу.
Дивися повний текст Нові податки в Україні: Гетманцев пояснив, навіщо їх запроваджують.
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Додано: Сер 07 лип, 2021 10:20
Нові податки в Україні: Гетманцев пояснив, навіщо їх...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нові податки в Україні: Гетманцев пояснив, навіщо їх запроваджують.
Додано: Сер 07 лип, 2021 10:20
Зезидент та Гетьманцев вже розікрали держбюджет, тож треба підвищити податки
Додано: Сер 07 лип, 2021 10:46
Re: Нові податки в Україні: Гетманцев пояснив, навіщо їх...
При этом в новости нет ни одного слова про новые налоги.
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