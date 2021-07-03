Нові податки в Україні: Гетманцев пояснив, навіщо їх...

Додано: Сер 07 лип, 2021 11:14

Новые налоги в Украине: Гетманцев объяснил, зачем их вводят

почему налоговая льгота, предназначенная только для бизнеса по обработке земли, переносится на всю компанию, конечная продукция которой – точно не зерно и не комбикорм?

производители зеленой энергетики возмущаются введением для них 3,2% ставки акцизного налога на производимую электроэнергию

рудники платят государству менее 3 долларов с тонны, в то время как цена железной руды достигает 180-200$ за тонну. Во всех странах рента привязывается к цене реализации. То есть, производители руды платят справедливо – больше или меньше в зависимости от ситуации на рынке. Кабинет министров предложил 3,5% ренты при цене руды до 100$ за тонну; 100-200$ – 5% и более 200$ – 10%.

Также не вижу искупительных постов по поводу снижения в 2016 году ЕСВ, что породило дыру в 200 млрд грн в Пенсионном фонде и никак не повлияло на детенизацию. У нас было 4,8% от ВВП потерь в налоговых поступлениях, а компенсировались они аж на 1,4% от НДФЛ. Причем не столько от выхода зарплат из тени, сколько от повышения минималки. Кто за это ответил из тех горлопанов в соцсетях, которые называют себя экспертами? Кто ответил из политиков, которые на этом пиарились? Никто.

Полное интервью Гетманцева (а не непонятные "выжимки" из него) здесь -Несколько цитат оттуда:Ну а сам законопроект все желающие могут прочитать на(взято с