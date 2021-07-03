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Нові податки в Україні:
Гетманцев пояснив, навіщо їх...

Нові податки в Україні: Гетманцев пояснив, навіщо їх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 10:20

Нові податки в Україні: Гетманцев пояснив, навіщо їх...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд України розробив законопроект №5600, який передбачає внесення низки змін до Податкового кодексу.

Дивися повний текст Нові податки в Україні: Гетманцев пояснив, навіщо їх запроваджують.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 10:20

Зезидент та Гетьманцев вже розікрали держбюджет, тож треба підвищити податки
ztbbig
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 10:46

Re: Нові податки в Україні: Гетманцев пояснив, навіщо їх...

Нові податки в Україні


При этом в новости нет ни одного слова про новые налоги.

Точность — вежливость королей.
Фейки — вежливость журна*листов.

Банк Империал, всемирная история. :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 11:14

Новые налоги в Украине: Гетманцев объяснил, зачем их вводят

Полное интервью Гетманцева (а не непонятные "выжимки" из него) здесь - https://www.ukrinform.ru/rubric-economy ... itiki.html

Несколько цитат оттуда:
почему налоговая льгота, предназначенная только для бизнеса по обработке земли, переносится на всю компанию, конечная продукция которой – точно не зерно и не комбикорм?


производители зеленой энергетики возмущаются введением для них 3,2% ставки акцизного налога на производимую электроэнергию


рудники платят государству менее 3 долларов с тонны, в то время как цена железной руды достигает 180-200$ за тонну. Во всех странах рента привязывается к цене реализации. То есть, производители руды платят справедливо – больше или меньше в зависимости от ситуации на рынке. Кабинет министров предложил 3,5% ренты при цене руды до 100$ за тонну; 100-200$ – 5% и более 200$ – 10%.


Также не вижу искупительных постов по поводу снижения в 2016 году ЕСВ, что породило дыру в 200 млрд грн в Пенсионном фонде и никак не повлияло на детенизацию. У нас было 4,8% от ВВП потерь в налоговых поступлениях, а компенсировались они аж на 1,4% от НДФЛ. Причем не столько от выхода зарплат из тени, сколько от повышения минималки. Кто за это ответил из тех горлопанов в соцсетях, которые называют себя экспертами? Кто ответил из политиков, которые на этом пиарились? Никто.


Ну а сам законопроект все желающие могут прочитать на https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/web ... 401=548618 (взято с https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/web ... 3511=72106 )
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 11:19

Повышают как и тарифы и всё остальное в беднейшей стране Европы , чтобы "жить стало лучше жить стало веселее..."
rapyd777
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 11:41

Что тут объяснять - нужно повышать зарплаты и премии чиновникам, долги чиновников по международным кредитам нужно оплачивать, на распильные проекты тоже нужно много денег. Из ниоткуда они не возникнут, дед мороз не принесет, на это нужны налоги, много налогов.

Вот Смелянский молодец - поднял зарплаты в Укрпоште с 2 до 6 тысяч грн:
По словам Смелянского, за время его работы в компании зарплата почтальонов выросла с 2800 до 6000 гривен.
Премию нужно выписать? Нужно.

А как иначе, иначе обидится, попробуй потом найди специалиста на 2 млн.грн в месяц (836 тыс. грн ставка + премии), который зарплату так умело умеет поднимать. А где деньги на премию взять? Налоги...
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 12:09

Re: Нові податки в Україні: Гетманцев пояснив, навіщо їх...

  Цитрин написав:Что тут объяснять - нужно повышать зарплаты и премии чиновникам, долги чиновников по международным кредитам нужно оплачивать, на распильные проекты тоже нужно много денег. Из ниоткуда они не возникнут, дед мороз не принесет, на это нужны налоги, много налогов.

При всем уважении к вам (а ваши посты, те, в которых заметно что вы отлично разбираетесь в теме, действительно интересно читать) должен спросить, а в чем неправ Гетманцев, когда спрашивает:

- почему Бахматюк освобожден от налогов только потому, что у него есть земля, на которой он выращивает корм для своих кур? Ведь все остальные производители мяса платят налоги.

- почему освобождены от налога производители электроэнергии на ВЭС и СЭС, когда остальные (АЭС, ГЭС, ТЭС) платят этот налог?

- почему производители железной руды платят фиксированный налог, независимо от стоимости ее реализации (как принято во всех странах)?
yanyura
 
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