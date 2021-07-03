Уряд України розробив законопроект №5600, який передбачає внесення низки змін до Податкового кодексу.
Дивися повний текст Нові податки в Україні: Гетманцев пояснив, навіщо їх запроваджують.
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Додано: Сер 07 лип, 2021 10:20
Нові податки в Україні: Гетманцев пояснив, навіщо їх...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нові податки в Україні: Гетманцев пояснив, навіщо їх запроваджують.
Додано: Сер 07 лип, 2021 10:20
Зезидент та Гетьманцев вже розікрали держбюджет, тож треба підвищити податки
Додано: Сер 07 лип, 2021 10:46
Re: Нові податки в Україні: Гетманцев пояснив, навіщо їх...
При этом в новости нет ни одного слова про новые налоги.
Точность — вежливость королей.
Фейки — вежливость журна*листов.
Банк Империал, всемирная история.
Додано: Сер 07 лип, 2021 11:14
Полное интервью Гетманцева (а не непонятные "выжимки" из него) здесь -
Несколько цитат оттуда:
Ну а сам законопроект все желающие могут прочитать на
Додано: Сер 07 лип, 2021 11:19
Повышают как и тарифы и всё остальное в беднейшей стране Европы , чтобы "жить стало лучше жить стало веселее..."
Додано: Сер 07 лип, 2021 11:41
Что тут объяснять - нужно повышать зарплаты и премии чиновникам, долги чиновников по международным кредитам нужно оплачивать, на распильные проекты тоже нужно много денег. Из ниоткуда они не возникнут, дед мороз не принесет, на это нужны налоги, много налогов.
Вот Смелянский молодец - поднял зарплаты в Укрпоште с 2 до 6 тысяч грн:
Премию нужно выписать? Нужно.
А как иначе, иначе обидится, попробуй потом найди специалиста на 2 млн.грн в месяц (836 тыс. грн ставка + премии), который зарплату так умело умеет поднимать. А где деньги на премию взять? Налоги...
Додано: Сер 07 лип, 2021 12:09
Re: Нові податки в Україні: Гетманцев пояснив, навіщо їх...
При всем уважении к вам (а ваши посты, те, в которых заметно что вы отлично разбираетесь в теме, действительно интересно читать) должен спросить, а в чем неправ Гетманцев, когда спрашивает:
- почему Бахматюк освобожден от налогов только потому, что у него есть земля, на которой он выращивает корм для своих кур? Ведь все остальные производители мяса платят налоги.
- почему освобождены от налога производители электроэнергии на ВЭС и СЭС, когда остальные (АЭС, ГЭС, ТЭС) платят этот налог?
- почему производители железной руды платят фиксированный налог, независимо от стоимости ее реализации (как принято во всех странах)?
Додано: Сер 07 лип, 2021 12:39
кроме 5600 , у нас новая проблема от зеленых - закон 5660, и толкают его следующие: Божик Валерій Іванович (IX скликання)
Костін Андрій Євгенович (IX скликання)
Тарасенко Тарас Петрович (IX скликання)
Козак Володимир Васильович (IX скликання)
Демченко Сергій Олексійович (IX скликання)
Стефанчук Микола Олексійович (IX скликання)
Маслов Денис Вячеславович (IX скликання)
Бабій Роман Вячеславович (IX скликання)
Калаур Іван Романович (IX скликання)
Новіков Михайло Миколайович (IX скликання)
Вельможний Сергій Анатолійович (IX скликання)
Ватрас Володимир Антонович (IX скликання)
Торохтій Богдан Григорович (IX скликання)
Додано: Сер 07 лип, 2021 12:50
почему вообще так получилось, что мелкие производители (не только мяса, а и вообще любой продукции) платят много налогов, а крупные мало? Ведь по логике должно быть наоборот, не?
Интересно, кто в Комитете Верховной Рады ответственный за налогообложение?
Откуда вообще берутся эти гигантские доходы производителей электроэнергии на ВЭС и СЭС? Откуда эти деньги? Уж не государство-ли их оплачивает частникам по ценам в разы выше себестоимости?
В чем вообще смысл налога на выплаты, которые производятся за счет налогов из госбюджета? Это сродни перекладыванию денег из одного кармана в другой.
Может все-же правильнее эти выплаты государства частникам по зеленому тарифу вообще упразднить?
В норме государство вообще не должно финансировать частные компании. Потому что это коррупция в чистом виде. Если нужно чтото закупить, закупка государством должна производиться по минимальной цене доступной на рынке. Тем более что государство крупными объемами закупает, поэтому закупочная цена должна быть оптовой, т.е. даже ниже рыночной.
Руду не производят, её добывают. Гораздо более интересно - почему добыватели руды, да и не только руды, а и других ресурсов, платят ренту на добычу в 10-20 раз меньшую, чем принято во всех развитых странах?
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