Нові податки в Україні: Гетманцев пояснив, навіщо їх...

Додано: Сер 07 лип, 2021 12:50

yanyura написав: а в чем неправ Гетманцев, когда спрашивает



- почему Бахматюк освобожден от налогов только потому, что у него есть земля, на которой он выращивает корм для своих кур? Ведь все остальные производители мяса платят налоги. а в чем неправ Гетманцев, когда спрашиваетпочему Бахматюк освобожден от налогов только потому, что у него есть земля, на которой он выращивает корм для своих кур? Ведь все остальные производители мяса платят налоги.

yanyura написав: - почему освобождены от налога производители электроэнергии на ВЭС и СЭС, когда остальные (АЭС, ГЭС, ТЭС) платят этот налог? почему освобождены от налога производители электроэнергии на ВЭС и СЭС, когда остальные (АЭС, ГЭС, ТЭС) платят этот налог?

yanyura написав: - почему производители железной руды платят фиксированный налог, независимо от стоимости ее реализации (как принято во всех странах)? почему производители железной руды платят фиксированный налог, независимо от стоимости ее реализации (как принято во всех странах)?

почему вообще так получилось, что мелкие производители (не только мяса, а и вообще любой продукции) платят много налогов, а крупные мало? Ведь по логике должно быть наоборот, не?Интересно, кто в Комитете Верховной Рады ответственный за налогообложение?Откуда вообще берутся эти гигантские доходы производителей электроэнергии на ВЭС и СЭС? Откуда эти деньги? Уж не государство-ли их оплачивает частникам по ценам в разы выше себестоимости?В чем вообще смысл налога на выплаты, которые производятся за счет налогов из госбюджета? Это сродни перекладыванию денег из одного кармана в другой.Может все-же правильнее эти выплаты государства частникам по зеленому тарифу вообще упразднить?В норме государство вообще не должно финансировать частные компании. Потому что это коррупция в чистом виде. Если нужно чтото закупить, закупка государством должна производиться по минимальной цене доступной на рынке. Тем более что государство крупными объемами закупает, поэтому закупочная цена должна быть оптовой, т.е. даже ниже рыночной.Руду не производят, её добывают. Гораздо более интересно - почему добыватели руды, да и не только руды, а и других ресурсов, платят ренту на добычу в 10-20 раз меньшую, чем принято во всех развитых странах?