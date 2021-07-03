RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нові податки в Україні:
Гетманцев пояснив, навіщо їх...

Нові податки в Україні: Гетманцев пояснив, навіщо їх...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 18:50

  Цитрин написав:Руду не производят, её добывают. Гораздо более интересно - почему добыватели руды, да и не только руды, а и других ресурсов, платят ренту на добычу в 10-20 раз меньшую, чем принято во всех развитых странах?


Кто тут особо развитый-переразвитый в списке производителей ЖР (ну так повелось, ну не называют их добытчиками и уж тем более добывателями или копателями)?... Австралия разве что. Так там нет ренты как таковой - взамен облагается 30% сверхприбыли, не прибыли, а именно сверхприбыли в тучные годы https://en.wikipedia.org/wiki/Minerals_Resource_Rent_Tax что как видно играет на руку произодителям. Кстати, если компанию получает прибыль меньше $75 млн. в год, то налог отсутсвует (сюрприз-сюрприз).

Низкая себестоимость добычи + качество, даренное природой + обложение сверхприбыли, а не тупая рента + близость к основным потребителям в Китае и Японии и вот он - BHP Billiton - австалийский доминант на мировом рынке железной руды. Кстати, покупка их акций много лет назад было одна из моих самых удачных приобретений. Поэтому я, в принципе, за поднятие ренты в Украине в 100 раз. Убейте уже эту промышленность, наконец-то, расчищайте путь для BHP. 5.2% одного только дивидендного дохода, шутка ли :roll: .

1 Australia 930,000
2 Brazil 480,000
3 China 350,000
4 India 210,000
5 Russia 99,000
6 South Africa 77,000
7 Ukraine Ukraine 62,000
Dear_Sir
 
Повідомлень: 1984
З нами з: 20.05.08
Подякував: 155 раз.
Подякували: 685 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Газпром пояснив відмову бронювати додаткову прокачку...
R2 » Сер 07 лип, 2021 18:12
2 120
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лип, 2021 18:25
Ukrainian
В Україні з 6 липня повноцінно запрацює автоматичне... 1, 2
R2 » Вів 06 лип, 2021 10:27
11 805
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лип, 2021 14:50
valentin_medwed
Ціни на житло в Україні підскочать в 2 рази –...
R2 » Суб 03 лип, 2021 15:07
7 974
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лип, 2021 17:35
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (413)
07.07.2021 21:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.