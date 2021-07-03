Нові податки в Україні: Гетманцев пояснив, навіщо їх...

Додано: Сер 07 лип, 2021 18:50

Цитрин написав: Руду не производят, её добывают. Гораздо более интересно - почему добыватели руды, да и не только руды, а и других ресурсов, платят ренту на добычу в 10-20 раз меньшую, чем принято во всех развитых странах? Руду не производят, её добывают. Гораздо более интересно - почему добыватели руды, да и не только руды, а и других ресурсов, платят ренту на добычу в 10-20 раз меньшую, чем принято во всех развитых странах?

Кто тут особо развитый-переразвитый в списке производителей ЖР (ну так повелось, ну не называют их добытчиками и уж тем более добывателями или копателями)?... Австралия разве что. Так там нет ренты как таковой - взамен облагается 30% сверхприбыли, не прибыли, а именно сверхприбыли в тучные годычто как видно играет на руку произодителям. Кстати, если компанию получает прибыль меньше $75 млн. в год, то налог отсутсвует (сюрприз-сюрприз).Низкая себестоимость добычи + качество, даренное природой + обложение сверхприбыли, а не тупая рента + близость к основным потребителям в Китае и Японии и вот он - BHP Billiton - австалийский доминант на мировом рынке железной руды. Кстати, покупка их акций много лет назад было одна из моих самых удачных приобретений. Поэтому я, в принципе, за поднятие ренты в Украине в 100 раз. Убейте уже эту промышленность, наконец-то, расчищайте путь для BHP. 5.2% одного только дивидендного дохода, шутка ли1 Australia 930,0002 Brazil 480,0003 China 350,0004 India 210,0005 Russia 99,0006 South Africa 77,0007 Ukraine Ukraine 62,000