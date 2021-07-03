Нові податки в Україні: Гетманцев пояснив, навіщо їх...
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Цитрин написав:Руду не производят, её добывают. Гораздо более интересно - почему добыватели руды, да и не только руды, а и других ресурсов, платят ренту на добычу в 10-20 раз меньшую, чем принято во всех развитых странах?
Кто тут особо развитый-переразвитый в списке производителей ЖР (ну так повелось, ну не называют их добытчиками и уж тем более добывателями или копателями)?... Австралия разве что. Так там нет ренты как таковой - взамен облагается 30% сверхприбыли, не прибыли, а именно сверхприбыли в тучные годы https://en.wikipedia.org/wiki/Minerals_Resource_Rent_Tax что как видно играет на руку произодителям. Кстати, если компанию получает прибыль меньше $75 млн. в год, то налог отсутсвует (сюрприз-сюрприз).
Низкая себестоимость добычи + качество, даренное природой + обложение сверхприбыли, а не тупая рента + близость к основным потребителям в Китае и Японии и вот он - BHP Billiton - австалийский доминант на мировом рынке железной руды. Кстати, покупка их акций много лет назад было одна из моих самых удачных приобретений. Поэтому я, в принципе, за поднятие ренты в Украине в 100 раз. Убейте уже эту промышленность, наконец-то, расчищайте путь для BHP. 5.2% одного только дивидендного дохода, шутка ли .
1 Australia 930,000 2 Brazil 480,000 3 China 350,000 4 India 210,000 5 Russia 99,000 6 South Africa 77,000 7 Ukraine Ukraine 62,000