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Нові податки в Україні:
Гетманцев пояснив, навіщо їх...

Нові податки в Україні: Гетманцев пояснив, навіщо їх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 18:50

  Цитрин написав:Руду не производят, её добывают. Гораздо более интересно - почему добыватели руды, да и не только руды, а и других ресурсов, платят ренту на добычу в 10-20 раз меньшую, чем принято во всех развитых странах?


Кто тут особо развитый-переразвитый в списке производителей ЖР (ну так повелось, ну не называют их добытчиками и уж тем более добывателями или копателями)?... Австралия разве что. Так там нет ренты как таковой - взамен облагается 30% сверхприбыли, не прибыли, а именно сверхприбыли в тучные годы https://en.wikipedia.org/wiki/Minerals_Resource_Rent_Tax что как видно играет на руку произодителям. Кстати, если компанию получает прибыль меньше $75 млн. в год, то налог отсутсвует (сюрприз-сюрприз).

Низкая себестоимость добычи + качество, даренное природой + обложение сверхприбыли, а не тупая рента + близость к основным потребителям в Китае и Японии и вот он - BHP Billiton - австалийский доминант на мировом рынке железной руды. Кстати, покупка их акций много лет назад было одна из моих самых удачных приобретений. Поэтому я, в принципе, за поднятие ренты в Украине в 100 раз. Убейте уже эту промышленность, наконец-то, расчищайте путь для BHP. 5.2% одного только дивидендного дохода, шутка ли :roll: .

1 Australia 930,000
2 Brazil 480,000
3 China 350,000
4 India 210,000
5 Russia 99,000
6 South Africa 77,000
7 Ukraine Ukraine 62,000
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 11:11

Ну так в нас всі "реформи" зводяться до збільшення податків!!! Скільки можна шкуру дерти!! Пробиваєте межу терпимості?
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 11:23

Новые налоги нужны потому что: из казны всё тупо растрынькали на стройку дорог и разворовали.

Можно было бы бороться с контрабандой на таможне и так наполнить казну, но нельзя потому что те кто с этим должны бороться, тупо в доле, в том числе и Гетманцев.

Можно было бы бороться с коррупцией и схемами олигархов и так наполнить казну, но нельзя, т.к. Гетманцев и те кто его ставили сидят на подсосе у этих олигархов.

Но денег же где-то надо взять, а то уже воровать неоткуда. Значит надо ободрать средний класс, в надежде что средний класс это тупо проглотит и не понесёт брусчатку под верховную раду. Думаю уже нужно это начинать делать.
stanislav1286
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 13:27

Коментар складено неграмото: бо незрозуміло, що це за податок на поставлений дохід ? Такого податку не існує . "Податок на нерухомість при продажу трьох і більше квартир" - правильним буде податок на дохід від продажу нерухомості. Базою оподаткування податку на нерухомість є площа.
mmkysil53
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  #<12
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