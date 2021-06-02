Нові податки в Україні: Гетманцев пояснив, навіщо їх...
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Цитрин написав:Руду не производят, её добывают. Гораздо более интересно - почему добыватели руды, да и не только руды, а и других ресурсов, платят ренту на добычу в 10-20 раз меньшую, чем принято во всех развитых странах?
Кто тут особо развитый-переразвитый в списке производителей ЖР (ну так повелось, ну не называют их добытчиками и уж тем более добывателями или копателями)?... Австралия разве что. Так там нет ренты как таковой - взамен облагается 30% сверхприбыли, не прибыли, а именно сверхприбыли в тучные годы https://en.wikipedia.org/wiki/Minerals_Resource_Rent_Tax что как видно играет на руку произодителям. Кстати, если компанию получает прибыль меньше $75 млн. в год, то налог отсутсвует (сюрприз-сюрприз).
Низкая себестоимость добычи + качество, даренное природой + обложение сверхприбыли, а не тупая рента + близость к основным потребителям в Китае и Японии и вот он - BHP Billiton - австалийский доминант на мировом рынке железной руды. Кстати, покупка их акций много лет назад было одна из моих самых удачных приобретений. Поэтому я, в принципе, за поднятие ренты в Украине в 100 раз. Убейте уже эту промышленность, наконец-то, расчищайте путь для BHP. 5.2% одного только дивидендного дохода, шутка ли .
1 Australia 930,000 2 Brazil 480,000 3 China 350,000 4 India 210,000 5 Russia 99,000 6 South Africa 77,000 7 Ukraine Ukraine 62,000
Новые налоги нужны потому что: из казны всё тупо растрынькали на стройку дорог и разворовали.
Можно было бы бороться с контрабандой на таможне и так наполнить казну, но нельзя потому что те кто с этим должны бороться, тупо в доле, в том числе и Гетманцев.
Можно было бы бороться с коррупцией и схемами олигархов и так наполнить казну, но нельзя, т.к. Гетманцев и те кто его ставили сидят на подсосе у этих олигархов.
Но денег же где-то надо взять, а то уже воровать неоткуда. Значит надо ободрать средний класс, в надежде что средний класс это тупо проглотит и не понесёт брусчатку под верховную раду. Думаю уже нужно это начинать делать.
Коментар складено неграмото: бо незрозуміло, що це за податок на поставлений дохід ? Такого податку не існує . "Податок на нерухомість при продажу трьох і більше квартир" - правильним буде податок на дохід від продажу нерухомості. Базою оподаткування податку на нерухомість є площа.
golllmax написав:кроме 5600 , у нас новая проблема от зеленых - закон 5660, и толкают его следующие: Божик Валерій Іванович (IX скликання) Костін Андрій Євгенович (IX скликання) Тарасенко Тарас Петрович (IX скликання) Козак Володимир Васильович (IX скликання) Демченко Сергій Олексійович (IX скликання) Стефанчук Микола Олексійович (IX скликання) Маслов Денис Вячеславович (IX скликання) Бабій Роман Вячеславович (IX скликання) Калаур Іван Романович (IX скликання) Новіков Михайло Миколайович (IX скликання) Вельможний Сергій Анатолійович (IX скликання) Ватрас Володимир Антонович (IX скликання) Торохтій Богдан Григорович (IX скликання)
а где можно посмотреть какие именно партии/блоки поддержали эти законы? потому, что видел, что к голосам Зе добавлены были еще голоса других депутатов, вот где можно узнать какие партии добавили голоса?
интересно, почему ОПЗЖ все отсуствовали, и против не голосовали второе, что за такие партии Довира и За майбутнэ? Впервые слышу и вроде они в парламент не проходили. И для принятия решения нужно как мин 225 голосов или больше? Я еще удивляюсь как после таких законов, повышений коммунальных и т.д. Зеле на ТВ рисуют 23%, в реальности намного ниже( провал. Думаю в этом году будет горячая осень-зима в Украине(((