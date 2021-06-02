Нові податки в Україні: Гетманцев пояснив, навіщо їх...

Додано: Чет 08 лип, 2021 11:23

Новые налоги нужны потому что: из казны всё тупо растрынькали на стройку дорог и разворовали.



Можно было бы бороться с контрабандой на таможне и так наполнить казну, но нельзя потому что те кто с этим должны бороться, тупо в доле, в том числе и Гетманцев.



Можно было бы бороться с коррупцией и схемами олигархов и так наполнить казну, но нельзя, т.к. Гетманцев и те кто его ставили сидят на подсосе у этих олигархов.



Но денег же где-то надо взять, а то уже воровать неоткуда. Значит надо ободрать средний класс, в надежде что средний класс это тупо проглотит и не понесёт брусчатку под верховную раду. Думаю уже нужно это начинать делать.