RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нові податки в Україні:
Гетманцев пояснив, навіщо їх...

Нові податки в Україні: Гетманцев пояснив, навіщо їх...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 18:50

  Цитрин написав:Руду не производят, её добывают. Гораздо более интересно - почему добыватели руды, да и не только руды, а и других ресурсов, платят ренту на добычу в 10-20 раз меньшую, чем принято во всех развитых странах?


Кто тут особо развитый-переразвитый в списке производителей ЖР (ну так повелось, ну не называют их добытчиками и уж тем более добывателями или копателями)?... Австралия разве что. Так там нет ренты как таковой - взамен облагается 30% сверхприбыли, не прибыли, а именно сверхприбыли в тучные годы https://en.wikipedia.org/wiki/Minerals_Resource_Rent_Tax что как видно играет на руку произодителям. Кстати, если компанию получает прибыль меньше $75 млн. в год, то налог отсутсвует (сюрприз-сюрприз).

Низкая себестоимость добычи + качество, даренное природой + обложение сверхприбыли, а не тупая рента + близость к основным потребителям в Китае и Японии и вот он - BHP Billiton - австалийский доминант на мировом рынке железной руды. Кстати, покупка их акций много лет назад было одна из моих самых удачных приобретений. Поэтому я, в принципе, за поднятие ренты в Украине в 100 раз. Убейте уже эту промышленность, наконец-то, расчищайте путь для BHP. 5.2% одного только дивидендного дохода, шутка ли :roll: .

1 Australia 930,000
2 Brazil 480,000
3 China 350,000
4 India 210,000
5 Russia 99,000
6 South Africa 77,000
7 Ukraine Ukraine 62,000
Dear_Sir
 
Повідомлень: 1984
З нами з: 20.05.08
Подякував: 155 раз.
Подякували: 686 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 11:11

Ну так в нас всі "реформи" зводяться до збільшення податків!!! Скільки можна шкуру дерти!! Пробиваєте межу терпимості?
777444
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 08.07.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 11:23

Новые налоги нужны потому что: из казны всё тупо растрынькали на стройку дорог и разворовали.

Можно было бы бороться с контрабандой на таможне и так наполнить казну, но нельзя потому что те кто с этим должны бороться, тупо в доле, в том числе и Гетманцев.

Можно было бы бороться с коррупцией и схемами олигархов и так наполнить казну, но нельзя, т.к. Гетманцев и те кто его ставили сидят на подсосе у этих олигархов.

Но денег же где-то надо взять, а то уже воровать неоткуда. Значит надо ободрать средний класс, в надежде что средний класс это тупо проглотит и не понесёт брусчатку под верховную раду. Думаю уже нужно это начинать делать.
stanislav1286
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 08.07.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 13:27

Коментар складено неграмото: бо незрозуміло, що це за податок на поставлений дохід ? Такого податку не існує . "Податок на нерухомість при продажу трьох і більше квартир" - правильним буде податок на дохід від продажу нерухомості. Базою оподаткування податку на нерухомість є площа.
mmkysil53
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 26.01.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 18:23

  golllmax написав:кроме 5600 , у нас новая проблема от зеленых - закон 5660, и толкают его следующие: Божик Валерій Іванович (IX скликання)
Костін Андрій Євгенович (IX скликання)
Тарасенко Тарас Петрович (IX скликання)
Козак Володимир Васильович (IX скликання)
Демченко Сергій Олексійович (IX скликання)
Стефанчук Микола Олексійович (IX скликання)
Маслов Денис Вячеславович (IX скликання)
Бабій Роман Вячеславович (IX скликання)
Калаур Іван Романович (IX скликання)
Новіков Михайло Миколайович (IX скликання)
Вельможний Сергій Анатолійович (IX скликання)
Ватрас Володимир Антонович (IX скликання)
Торохтій Богдан Григорович (IX скликання)


а где можно посмотреть какие именно партии/блоки поддержали эти законы?
потому, что видел, что к голосам Зе добавлены были еще голоса других депутатов, вот где можно узнать какие партии добавили голоса?
Raymond
 
Повідомлень: 968
З нами з: 16.12.08
Подякував: 200 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 19:32

Re: Нові податки в Україні: Гетманцев пояснив, навіщо їх...

  Raymond написав:а где можно посмотреть какие именно партии/блоки поддержали эти законы?

5660 від 14.06.2021 - по нему еще не голосовали - https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/web ... 3511=72223
07.07.2021 - Надано подання Комітету про розгляд


5600 від 02.06.2021 - результаты голосования - http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09 ... g_id=14276
yanyura
 
Повідомлень: 6000
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1918 раз.
Подякували: 1383 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 19:59

  yanyura написав:
  Raymond написав:а где можно посмотреть какие именно партии/блоки поддержали эти законы?

5660 від 14.06.2021 - по нему еще не голосовали - https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/web ... 3511=72223
07.07.2021 - Надано подання Комітету про розгляд


5600 від 02.06.2021 - результаты голосования - http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09 ... g_id=14276


интересно, почему ОПЗЖ все отсуствовали, и против не голосовали
второе, что за такие партии Довира и За майбутнэ?
Впервые слышу и вроде они в парламент не проходили.
И для принятия решения нужно как мин 225 голосов или больше?
Я еще удивляюсь как после таких законов, повышений коммунальных и т.д. Зеле на ТВ рисуют 23%, в реальности намного ниже( провал.
Думаю в этом году будет горячая осень-зима в Украине(((
Raymond
 
Повідомлень: 968
З нами з: 16.12.08
Подякував: 200 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 60 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ціни на житло в Україні підскочать в 2 рази –...
R2 » Суб 03 лип, 2021 15:07
8 1041
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лип, 2021 11:10
777444
В Україні зареєстровано приблизно 12 900 компаній з...
R2 » Чет 08 лип, 2021 03:21
0 82
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лип, 2021 03:21
R2
Нові тарифи УЗ принесуть до 18-20 млрд грн на рік, —...
R2 » Сер 07 лип, 2021 23:12
1 169
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лип, 2021 23:12
AlexMotel

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (96007)
08.07.2021 21:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.