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Безкоштовна оцінка нерухомості: у Фонді держмайна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 лип, 2021 10:40
Пропонуємо до обговорення:
Фонд державного майна України презентував сервіс автоматичної оцінки об’єктів нерухомості.
Дивися повний текст Безкоштовна оцінка нерухомості: у Фонді держмайна презентували новий сервіс
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Додано: Сер 07 лип, 2021 10:40
Високі технології скоро залишать ріелторів без роботи. )))
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