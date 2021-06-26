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Безкоштовна оцінка нерухомості:
у Фонді держмайна...

Безкоштовна оцінка нерухомості: у Фонді держмайна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 10:40

Безкоштовна оцінка нерухомості: у Фонді держмайна...

Пропонуємо до обговорення:
Фонд державного майна України презентував сервіс автоматичної оцінки об’єктів нерухомості.

Дивися повний текст Безкоштовна оцінка нерухомості: у Фонді держмайна презентували новий сервіс.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 10:40

Високі технології скоро залишать ріелторів без роботи. )))
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Модератори: Ірина_, Модератор

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