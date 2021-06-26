Фонд державного майна України презентував сервіс автоматичної оцінки об’єктів нерухомості.
Дивися повний текст Безкоштовна оцінка нерухомості: у Фонді держмайна презентували новий сервіс.
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Додано: Сер 07 лип, 2021 10:40
Безкоштовна оцінка нерухомості: у Фонді держмайна...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Безкоштовна оцінка нерухомості: у Фонді держмайна презентували новий сервіс.
Додано: Сер 07 лип, 2021 10:56
Непонятно одно: "Как можно использовать данные из источников (ЛУН и OLX), которые заявляют, что они не несут ответственности за размещенную на них информацию!"
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