Фонд державного майна України презентував сервіс автоматичної оцінки об’єктів нерухомості.
Дивися повний текст Безкоштовна оцінка нерухомості: у Фонді держмайна презентували новий сервіс.
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Додано: Сер 07 лип, 2021 10:40
Безкоштовна оцінка нерухомості: у Фонді держмайна...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Безкоштовна оцінка нерухомості: у Фонді держмайна презентували новий сервіс.
Додано: Сер 07 лип, 2021 10:56
Непонятно одно: "Как можно использовать данные из источников (ЛУН и OLX), которые заявляют, что они не несут ответственности за размещенную на них информацию!"
Додано: Сер 07 лип, 2021 15:59
А это вопрос должен беспокоить кого-то, кроме несущего ответственность за информацию в справке, которую выдаёт теперь evaluation.spfu.gov.ua? Я там на сайте не видел упоминания, что есть хотя бы один такой человек.
Додано: Сер 07 лип, 2021 16:00
Re: Безкоштовна оцінка нерухомості: у Фонді держмайна...
А простолюдина - без штанов- т.к. работает это база по принципу генератора случайных чисел и при чем в большую сторону.
Один и тот же объект с разницей в пара дней
http://www.vikno.com.ua/altfm/files/__1__150.jpg
http://www.vikno.com.ua/altfm/files/__2__257.jpg
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