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Українцям хочуть дозволити
рефінансувати старі кредити...

Українцям хочуть дозволити рефінансувати старі кредити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 11:19

Українцям хочуть дозволити рефінансувати старі кредити...

Пропонуємо до обговорення:
Таку пропозицію Фонд готує на розгляд уряду.

Дивися повний текст Українцям хочуть дозволити рефінансувати старі кредити на житло за рахунок іпотеки під 7%.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 11:19

А как тогда те кто взять в 2019?
egor6508
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Модератори: Ірина_, Модератор

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